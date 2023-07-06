Для успіху контрнаступу Україні потрібно вчасно отримувати зброю – Зеленський

Володимир Зеленський під час візиту до Болгарії, фото ОП

Україні для успішного контрнаступу та подальшої деокупації територій важливо вчасно отримувати необхідне озброєння та снаряди, і в інтересах інших держав – допомагати Києву зупинити російську агресію, заявив у Болгарії президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та ЗМІ, повідомляє пресслужба президента

Деталі: Глава держави зазначив, що за час окупації українських земель противник облаштував три лінії оборони. Російська армія масово мінує захоплені території, щоб не допустити просування українських військ, і для подолання цих перешкод потрібно чимало спеціальної техніки.

Пряма мова: "Ми маємо вщент заміновану територію, а наші хлопці повинні йти вперед.

Реклама:

Є держави нейтральні. Є держави, які довго думають. Є бюрократичні процеси.

Ми стоїмо перед глобальним багатогранним викликом, бо йдемо пішки, розміновуючи, а потім іде техніка. Є різниця: йти пішки чи їхати технікою".

Деталі: За словами Зеленського, для просування вперед українські Збройні сили України потребують техніки, снарядів і боєприпасів. І з прагматичного погляду допомагати українській армії – в інтересах інших держав, бо поки війна триває в Україні, вона не перекинеться на територію інших країн.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом Болгарії Руменом Радевим вони мали повне порозуміння в питаннях, які стосуються енергетики та української "формули миру", водночас у питанні оборонної допомоги Україні їхні погляди різняться.

"Він вважає, це ескалація – надавати Україні допомогу. А я вважаю – ні, це захист", – сказав український лідер.

Він не погоджується з твердженням колеги про неприпустимість зменшення запасів зброї в армії Болгарії заради допомоги Україні, адже озброєння одного лише болгарського війська не вистачить, щоб зупинити Росію.

Пряма мова: "Я сказав відверто: якщо Росія піде далі – вашої зброї не вистачить. Навіть якщо її буде в п’ять разів більше, ніж у вас є зараз. Нашої зброї також не вистачало – нам допомагали партнери".

Деталі: Зеленський акцентував, що Росія успадкувала від усього Радянського Союзу велику кількість озброєння: артилерії, танків, снарядів. Українські захисники суттєво зменшили російський військовий потенціал, але дуже дорогою ціною.

Тому багато європейських держав, зокрема країни Балтії, Польща, надають Україні свої запаси озброєння, оскільки розуміють, що їм цієї зброї не вистачить, щоб самотужки відбити потенційну агресію Росії.

На думку Зеленського, "якщо деякі лідери дуже прагматичні, то хоча б із цього погляду треба зрозуміти: поки українці воюють – допомагай ім, бо інакше є вірогідність, що війна прийде до тебе".

Цьому передувало: В інтерв'ю CNN Володимир Зеленський заявив, що західні поставки зброї могли б дозволити почати контрнаступ "набагато раніше", а тепер він "сповільнений" укріпленою російською обороною.