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Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі

"Європейська правда"Четвер, 6 липня 2023, 23:40
Грузія не консультуватиметься з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Ілля Дарчіашвілі, picture alliance via Getty Images

Міністерство закордонних справ Грузії не має наміру проводити консультацій із послом Георгієм Закарашвілі, якого Київ попросив повернутись у Тбілісі у зв’язку із ситуацією із грузинським експрезидентом Міхеїлом Саакашвілі.

Про це в етері каналу Imedi заявив голова МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі, повідомляє "Європейська правда".

Дарчіашвілі підкреслив, що після повернення посла до Тбілісі посольство Грузії в Києві продовжує працювати, "дипломати на місці, і ми продовжимо роботу в цьому напрямі".

"Георгій Закарашвілі – це людина, яка в найскладніші моменти разом із кількома послами ані на день не виїхала з Києва, і це рішення (виїзд. – Ред.) щодо нього несправедливе, навіть по-людськи", – зазначив він.

Голова грузинського МЗС підкреслив, що з послом консультацій, як на те вказував Київ, проводити не будуть, а вся ситуація, на його думку, не може бути пов’язана із Саакашвілі, бо претензій до влади не має навіть Європейський суд із прав людини.

Як відомо, після останньої появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій". Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі в четвер покинув Київ.

Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе обурився реакцією Зеленського, але водночас наголосив, що Тбілісі бажає "залишитися в режимі дружби" з владою України.

Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.

Теми: СаакашвіліГрузіядипломатичні відносиниміжнародна спільнота
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