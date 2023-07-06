Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі

"Європейська правда"Четвер, 6 липня 2023, 23:40
Грузія не консультуватиметься з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Ілля Дарчіашвілі, picture alliance via Getty Images

Міністерство закордонних справ Грузії не має наміру проводити консультацій із послом Георгієм Закарашвілі, якого Київ попросив повернутись у Тбілісі у зв’язку із ситуацією із грузинським експрезидентом Міхеїлом Саакашвілі.

Про це в етері каналу Imedi заявив голова МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі, повідомляє "Європейська правда".

Дарчіашвілі підкреслив, що після повернення посла до Тбілісі посольство Грузії в Києві продовжує працювати, "дипломати на місці, і ми продовжимо роботу в цьому напрямі".

"Георгій Закарашвілі – це людина, яка в найскладніші моменти разом із кількома послами ані на день не виїхала з Києва, і це рішення (виїзд. – Ред.) щодо нього несправедливе, навіть по-людськи", – зазначив він.

Реклама:

Голова грузинського МЗС підкреслив, що з послом консультацій, як на те вказував Київ, проводити не будуть, а вся ситуація, на його думку, не може бути пов’язана із Саакашвілі, бо претензій до влади не має навіть Європейський суд із прав людини.

Як відомо, після останньої появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій". Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі в четвер покинув Київ.

Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе обурився реакцією Зеленського, але водночас наголосив, що Тбілісі бажає "залишитися в режимі дружби" з владою України.

ВІДЕО ДНЯ

Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.

Теми: СаакашвіліГрузіядипломатичні відносиниміжнародна спільнота
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Тбілісі "глибоко стурбоване" реакцією Києва на стан Саакашвілі, але від кроків у відповідь утримається
Останні новини
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
21:35
Медіагрупа Пригожина остаточно не закрита, а тролі продовжують активність – FT
Усі новини...
Реклама: