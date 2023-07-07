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Ракетний удар РФ по Львову: загиблих уже семеро, врятували сімох, 14 людей у лікарні

Валентина Романенко, Олена РощінаП'ятниця, 7 липня 2023, 00:02
Ракетний удар РФ по Львову: загиблих уже семеро, врятували сімох, 14 людей у лікарні
фото ОВА

У Львові продовжують розбирати завали будинків після ракетного удару РФ, кількість загиблих зросла до семи, врятували 7 людей, 14 потерпілих госпіталізували, 64 людини евакуювали.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram і міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook

Деталі: О 22:16 Козицький повідомив, що під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили ще одне тіло – це жінка, шоста загибла від російського удару, завданого в ніч на 6 липня.

Голова Львівської ОВА повідомив, що вже розібрали 70% руйнувань. Служби будуть працювати впродовж усієї ночі.

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Станом на 21 годину працівники ДСНС врятували 7 осіб. 64 людини евакуювали з місця події. 14 постраждалих госпіталізували. Було вивезено 170 метрів кубічних уламків будівельних конструкцій.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що два будинки зруйновано майже повністю, їх потрібно буде відновлювати, людей відселили. Загалом вночі було ушкоджено близько 35 будинків.

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Для розміщення, харчування та надання психологічної допомоги розгорнули 9 наметів. 40 осіб тимчасово відселили у модульне містечко, готель та дитячий центр спорту, туризму і екскурсій.

 
 

Пряма мова: "Будинки залишаються повністю відключеними від електро-, газо- та водопостачання.

Дякую усім професіоналам та небайдужим людям, причетним до пошуку наших земляків та допомоги тим, хто втратив свої домівки.

Пошуково-рятувальні роботи будуть тривати у цілодобовому режимі, аж поки не розберемо всі завали".

Оновлено о 00:02: Після опівночі 7 липня Козицький повідомив, що внаслідок ракетної атаки у Львові кількість загиблих зросла до семи осіб. Під завалами багатоквартирного будинку у Львові, в який влучила ракета, виявили тіло ще однієї жінки.

Передісторія:

УП, оновлено
Теми: Львівракетний удар
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