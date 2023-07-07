Сили оборони вели контрнаступ на трьох ділянках фронту, поступово послаблюючи ворога – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) згідно з проаналізованими даними повідомили, що Сили оборони 6 липня вели контраступ на трьох ділянках фронту і продовжили послаблювати ворога як у живій силі, так і в оснащенні.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначають, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і його сили не перебувають у Білорусі станом на 6 липня.

Російські джерела також повідомили, що Пригожин перебуває в Росії, хоча наразі ISW не може підтвердити його місцезнаходження.

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Аналітики вказують, що можливість Пригожина вільно діяти в Росії свідчить про те, що Пригожин все ще захищений певними гарантіями безпеки і/або що Кремль продовжує надавати пріоритет підриву його репутації в Росії, а не фізичному чи юридичному переслідуванню.

Українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 6 липня і продовжують зусилля, спрямовані на поступове послаблення російської живої сили та матеріально-технічного забезпечення ворога.

Українські та російські офіційні змінили риторику щодо ЗАЕС і почали говорити про зниження ризиків.

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За оцінкою ISW, російська риторика навколо ЗАЕС має на меті перешкодити західній підтримці України, а також зупинити контрнаступальні операції на ТОТ Запорізької області.

Експерти зазначають також, що росЗМІ "Верстка" повідомило, що російські війська та окупаційна влада проводять кампанію систематичних релігійних переслідувань в окупованій Україні.

За даними "Верстки", з 24 лютого 2022 року російські війська та окупаційна влада вчинили щонайменше 109 актів релігійних переслідувань і зруйнували майже 600 культових споруд в Україні.

Раніше ISW оцінював, що російські війська, ймовірно, посилять свою кампанію, і що російська влада проводить релігійні переслідування у спосіб, який повністю суперечить зусиллям, спрямованим на те, щоб представити президента Росії Владіміра Путіна як істинного захисника християнства.

Російські "воєнкори" стверджують, що деякі плани російських оборонних операцій на півдні України мають серйозні обмеження і можуть бути не настільки ефективними, як їх раніше зображували російські джерела.

Зокрема, йдеться про те, що росіяни не мають змоги провести ротацію на цих позиціях.

Власне, це підтверджує попередню оцінку ISW, що російським військам, ймовірно, не вистачає боєздатних резервів.

На думку аналітиків, нездатність провести будь-яку ротацію, ймовірно, призведе до швидшої деградації російських формувань, які захищаються від українських контрнаступів на півдні України.

Ключові висновки ISW за 6 липня: