Ризик катастрофи на ЗАЕС потихеньку зменшується – Буданов

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС "потихеньку зменшується".

Джерело: Буданов в інтерв'ю The Times

Пряма мова: "Ми робимо певні дії в цій сфері, як публічні, так і непублічні і я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потихеньку зменшується".

Деталі: Раніше Буданов попередив про можливість саботажу з боку Росії на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

З причин, які він відмовився розкрити, він сказав, що ця загроза зараз зменшується - навіть незважаючи на те, що в президент Володимир Зеленський попередив, що окупаційні війська закладають там вибухівку.

Раніше у Кремлі заявляли, що Буданов загинув або був поранений, проте у ЗМІ зазначають, що "для людини, яка, як стверджують його вороги, лежить у комі в берлінській лікарні, український шпигун виглядав напрочуд здоровим".

Кремль був настільки впевнений, що Буданов загинув в результаті ракетного удару з безпілотника по його штаб-квартирі на Рибальському острові наприкінці травня, що президент РФ Володимир Путін вихвалявся "точністю" атаки.

Однак 37-річний Буданов сказав в інтерв'ю, що він відчуває професійне задоволення від неодноразових спроб Росії вбити його: "Для мене це як комплімент. Це дає мені зворотній зв'язок, що я на правильному шляху у своїй роботі. Це як медаль".

Натомість увагу Буданова привернув аналіз ГУР секретного внутрішнього дослідження, проведеного Міністерством внутрішніх справ Росії щодо рівня громадської підтримки під час заколоту "Вагнера" в РФ.

Буданов переконаний, що Росія дозріла до громадянської війни.

Що передувало: 20 червня Буданов заявив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.

22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

25 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що план підриву окупантами Запорізької АЕС повністю розроблений та затверджений, і загроза ніколи не була такою великою, як зараз.