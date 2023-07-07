Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території

На Бахмутському напрямку українські сили оборони повернули раніше окуповані території.

Джерело: повідомлення командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського

Пряма мова: "Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території".

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Деталі: Сирський не вказав деталей просування, проте опублікував відео роботи 3-ї ОШБр на околицях Бахмута. "Два постріли з NLAW та Javelin і танк окупантів Т-80 перетворився на металобрухт", - написав він.

3-я ОШБр на околицях Бахмута знищує російський танк pic.twitter.com/CzOxi7zODk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 7, 2023

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