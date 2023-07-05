Сирський упевнений: Бахмут буде звільнено

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський переконаний, що місто Бахмут на Донеччині, за яке йдуть жорстокі бої, звільнять від окупантів.

Джерело: Сирський в інтерв’ю ABC News

Деталі: На запитання, чи впевнений він у тому, що зможе повернути місто Бахмут, Сирський відповів: "Так, звичайно. Я впевнений".

Також в інтерв’ю Сирський заявив, що контрнаступ "іде за планом", а командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський – що Україна приберігає потенціал.

За словами Сирського, "ворог зазнає у 8, а то й у 10 разів більших втрат, особливо за кількістю загиблих військовослужбовців".

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