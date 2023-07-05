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Сирський упевнений: Бахмут буде звільнено

Станіслав ПогоріловСереда, 5 липня 2023, 13:12
Сирський упевнений: Бахмут буде звільнено
Олександр Сирський, фото: Getty Images

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський переконаний, що місто Бахмут на Донеччині, за яке йдуть жорстокі бої, звільнять від окупантів.

Джерело: Сирський в інтерв’ю ABC News

Деталі: На запитання, чи впевнений він у тому, що зможе повернути місто Бахмут, Сирський відповів: "Так, звичайно. Я впевнений".

Також в інтерв’ю Сирський заявив, що контрнаступ "іде за планом", а командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський – що Україна приберігає потенціал.

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За словами Сирського, "ворог зазнає у 8, а то й у 10 разів більших втрат, особливо за кількістю загиблих військовослужбовців".

Що було раніше:

  • 5 липня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що сили оборони мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
  • У розвідці заявили, що динаміка успішних дій Сил безпеки і оборони призведе до звільнення Бахмута, наразі окупанти кидають у бій танки, бо піхота загарбників не справляється на полі бою.

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Теми: БахмутконтрнаступЗбройні силивійна
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