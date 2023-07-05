Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сирський упевнений: Бахмут буде звільнено

Станіслав ПогоріловСереда, 5 липня 2023, 13:12
Сирський упевнений: Бахмут буде звільнено
Олександр Сирський, фото: Getty Images

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський переконаний, що місто Бахмут на Донеччині, за яке йдуть жорстокі бої, звільнять від окупантів.

Джерело: Сирський в інтерв’ю ABC News

Деталі: На запитання, чи впевнений він у тому, що зможе повернути місто Бахмут, Сирський відповів: "Так, звичайно. Я впевнений".

Також в інтерв’ю Сирський заявив, що контрнаступ "іде за планом", а командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський – що Україна приберігає потенціал.

За словами Сирського, "ворог зазнає у 8, а то й у 10 разів більших втрат, особливо за кількістю загиблих військовослужбовців".

Що було раніше:

  • 5 липня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що сили оборони мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
  • У розвідці заявили, що динаміка успішних дій Сил безпеки і оборони призведе до звільнення Бахмута, наразі окупанти кидають у бій танки, бо піхота загарбників не справляється на полі бою.

Теми: БахмутконтрнаступЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Бахмут
"Гіацинти", "Піони", "Малахіт": ССО показали вогняні "жнива" під Бахмутом
Оборонці зайняли панівні висоти і тримають Бахмут під вогневим контролем − Міноборони
Кадировці біля Бахмута поки не з’являлись - батальйон "Свобода"
Останні новини
08:25
Сенат США не проголосує за допомогу Україні цього року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
Усі новини...
Реклама: