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Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 17:30
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
фото поліції

Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо обставин вибухів у Шевченківському районному суді Києва та причин, які призвели до трагедії.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Деталі: У Бюро кажуть, що підключили кращих слідчих для швидкого і неупередженого з’ясування всіх обставин події.

Зокрема розслідуватиметься, яким чином до суду потрапила вибухівка, хто сприяв замаху на правоохоронців, а також якість виконання конвоєм Нацгвардії та службовими особами київського СІЗО своїх функціональних обовʼязків.

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Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) КК України; ч. 5 ст. 27 (Види співучасників) КК України; ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України; ч. 4 ст. 426 (Бездіяльність військової влади) та ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) КК України.

Що передувало: 5 липня в Шевченківському райсуді Києва стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє – були поранені.

Підозрюваним у скоєнні вибуху є колишній боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк, обвинувачений у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року.

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Він від 2015 року перебував у СІЗО, і того дня суд проводив чергове засідання у його справі. Гуменюк загинув під час подій у суді.

Адвокат Гуменюка заявив, що його підзахисний почувався морально зламаним і просив відпустити його воювати, але навряд чи міг сам себе підірвати.

Прокуратура запевнила, що докладала максимум зусиль для забезпечення швидкого та всебічного розгляду справи про смерть нацгвардійців від вибуху гранати 2015 року, в якій підозрювався Ігор Гуменюк.

Теми: КиїввибухсудДБР
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