У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ

На початку повстання Євгена Пригожина в Росії його найманцям у Сирії відключили зв'язок та запропонували підписати контракт з Міноборони РФ із меншою зарплатнею. Ці дії були скоординовані між силами Сирії та російськими представниками.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Після того, як наприкінці червня найманці "Вагнера" здійснили спробу заколоту в Москві, влада Сирії та російське військове командування вжили низку оперативних заходів проти місцевих бойовиків "Вагнера", щоб запобігти поширенню повстання, повідомляють шість джерел, знайомих з цією справою.

За словами джерел, серед яких сирійські силовики, джерела з місць дислокації російських військ і регіональні чиновники блокували телефонні лінії, викликали близько десятка командирів "Вагнера" на російську військову базу і наказали бойовикам-найманцям підписати нові контракти з міністерством оборони Росії або негайно покинути Сирію".

Деталі: Джерела відмовилися назвати свої імена, щоб не розголошувати секретну військову інформацію.

Уряд Сирії, міноборони Росії і компанія Вагнера в Росії не відповіли на запити про коментарі.

Дамаск публічно не коментував заколот вагнерівців.

Однак, за словами старшого офіцера Республіканської гвардії Сирії і сирійського джерела, поінформованого про розвиток подій, високопоставлені сирійські військові і розвідники в приватних розмовах висловлювали занепокоєння тим, що заколот може підірвати російську військову присутність, на яку вони так довго покладалися, і що це може призвести до розгортання бойових дій.

Повідомляється, що присутність найманців у Сирії відносно невелика - від 250 до 450 осіб. Офіційних даних щодо чисельності вагнерівців немає.

Після того, як Пригожин оголосив про своє повстання, група російських офіцерів була швидко відправлена до Сирії, щоб допомогти взяти на себе керівництво силами "Вагнера", повідомляє регіональне військове джерело, близьке до Дамаска, і два сирійських джерела, обізнаних з подіями, які не надали подальших деталей.

Сирійська військова розвідка в ніч на п'ятницю, 23 червня, перервала стаціонарний і інтернет-зв'язок в районах дислокації російських "вагнерівців", щоб позбавити їх можливості спілкуватися між собою, з "вагнерівцями" в Росії і навіть з родичами на батьківщині, повідомили ці три джерела.

За словами джерел, до ранку 24 червня сирійська військова розвідка і російські військові тісно координували свої дії, щоб ізолювати і контролювати вагнерівців.

Близько десятка офіцерів "Вагнера", дислокованих в центральній провінції Хомс та інших районах Сирії, були викликані на російську оперативну базу в Хмеймім на заході провінції Латакія. Це сталося "в перші години заколоту".

Агентству не вдалося з'ясувати, що з ними сталося.

До 24 червня бійців "Вагнера" в Сирії попросили підписати нові контракти, за якими вони підпорядковуються безпосередньо міноборони Росії.

За словами джерел, їм також скоротили зарплату.

Тих, хто відмовився від цих умов, вивезли російськими літаками ІЛ в наступні дні. За словами джерел, їх було "кілька десятків", що здивувало сирійських чиновників, які очікували, що відмовлятимуться і вирушать у вигнання більше.

У період з 25 по 27 червня дані відстеження польотів від Flightradar24 свідчать про щонайменше три польоти російського літака. Агентству не вдалося встановити, чи були найманці компанії на борту цих літаків.

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