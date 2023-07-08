Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО

Президент США Джо Байден заявив, що питання про приєднання України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни.

Джерело: Байден в інтерв'ю CNN

Пряма мова: "Україна не готова до членства в НАТО зараз, у розпал війни. Серед членів Альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО зараз.

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Але Україні потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу до НАТО. А поки Україна не в НАТО, США нададуть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю".

Деталі: Байден наголосив, що, хоча членство України в НАТО є передчасним, США і союзники по Альянсу продовжать забезпечувати українські сили оборони озброєнням, необхідним для зупинення російської агресії.

Що цьому передувало:

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