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Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО

"Українська правда"Субота, 8 липня 2023, 04:36
Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО З FACEBOOK

Президент США Джо Байден заявив, що питання про приєднання України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни.

Джерело: Байден в інтерв'ю CNN

Пряма мова: "Україна не готова до членства в НАТО зараз, у розпал війни. Серед членів Альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО зараз.

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Але Україні потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу до НАТО. А поки Україна не в НАТО, США нададуть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю".

Деталі: Байден наголосив, що, хоча членство України в НАТО є передчасним, США і союзники по Альянсу продовжать забезпечувати українські сили оборони озброєнням, необхідним для зупинення російської агресії.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслуговує бути членом НАТО.
  • Раніше Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена зараз запросити Україну до НАТО, навіть якщо членом Альянсу Україна стане після закінчення війни.

Теми: БайденНАТОУкраїна
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