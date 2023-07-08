Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО

Президент США Джо Байден заявив, що питання про приєднання України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни.

Джерело: Байден в інтерв'ю CNN

Пряма мова: "Україна не готова до членства в НАТО зараз, у розпал війни. Серед членів Альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО зараз.

Але Україні потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу до НАТО. А поки Україна не в НАТО, США нададуть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю".

Реклама:

Деталі: Байден наголосив, що, хоча членство України в НАТО є передчасним, США і союзники по Альянсу продовжать забезпечувати українські сили оборони озброєнням, необхідним для зупинення російської агресії.

Що цьому передувало:

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслуговує бути членом НАТО.

Раніше Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена зараз запросити Україну до НАТО, навіть якщо членом Альянсу Україна стане після закінчення війни.