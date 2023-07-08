Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО
Субота, 8 липня 2023, 04:36
Президент США Джо Байден заявив, що питання про приєднання України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни.
Джерело: Байден в інтерв'ю CNN
Пряма мова: "Україна не готова до членства в НАТО зараз, у розпал війни. Серед членів Альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО зараз.
Але Україні потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу до НАТО. А поки Україна не в НАТО, США нададуть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю".
Реклама:
Деталі: Байден наголосив, що, хоча членство України в НАТО є передчасним, США і союзники по Альянсу продовжать забезпечувати українські сили оборони озброєнням, необхідним для зупинення російської агресії.
Що цьому передувало:
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслуговує бути членом НАТО.
- Раніше Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена зараз запросити Україну до НАТО, навіть якщо членом Альянсу Україна стане після закінчення війни.
ВІДЕО ДНЯ