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Україна досягла тактичних успіхів у районі Бахмута – ISW

"Українська правда"Субота, 8 липня 2023, 06:07
Україна досягла тактичних успіхів у районі Бахмута – ISW
ФОТО: ВАДИМ ПЕТРАСЮК

Українські війська досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута і продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох інших ділянках фронту 7 липня, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті повідомили, що геолокаційні дані, опубліковані 6 липня, вказують на те, що українські сили досягли тактично значних успіхів поблизу Ягідного (2 км на північ від Бахмута).

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Аналітики ISW також нагадали, що Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили провели наступальні операції на північ і південь від Бахмута, а командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські війська встановили контроль над раніше втраченими позиціями в районі Бахмута.

Крім того, йдеться у звіті інституту, речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що українські сили досягли часткового успіху в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), а також продовжують наступальні операції на заході Запорізької області та вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

Зазначається, що Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що українські сили проводили наступальні операції вздовж кордону Харківської та Луганської областей.

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Теми: Бахмутвійна
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