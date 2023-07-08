Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський опублікував відео зі Зміїного у 500-й день повномасштабної війни

Роман ПетренкоСубота, 8 липня 2023, 08:46
Зеленський опублікував відео зі Зміїного у 500-й день повномасштабної війни
зеленський на зміїному 8 липня, скріншот

Президент Володимир Зеленський зі звільненого острова Зміїний записав відеозвернення до українців на 500-й день повномасштабної війни.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "500 днів повномасштабної війни.

Зміїний. Вільний острів вільної України.

Реклама:

Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни.

Слава кожному і кожній, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі!".

Деталі: Разом із президентом та військовими на острів приїхали очільник військової розвідки Кирило Буданов та глава ОП Андрій Єрмак.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі невідомо, коли було записане відео.

Читайте також Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів. Реконструкція

Нагадаємо: Учора, 7 липня, Зеленський був у Туреччині.

Позавчора – у Чехії, а днем раніше у Болгарії. 

Теми: ЗміїнийЗеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТимошенко вимагає від Шкрум скласти мандат через підтримку медичного канабісу – джерело

США викуповують у Тайваню списані Hawk для України – ЗМІ

Ердоган каже, що Путін із ним однієї думки про продовження "зернової угоди"

Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"

Наступні 10 років Україні доведеться шукати 4,5 млн працівників - Мінекономіки

Верховна Рада перенесла дати Різдва та ще двох свят

Усі новини...
Зміїний
Спецоперація "Зміїний": ССО показали архівне відео з унікальними кадрами
Буданов доручив, щоб найбільший прапор "дивився" на Крим – подробиці звільнення Зміїного
Зеленський в річницу звільнення Зміїного: Українці сильніші, ніж хтось думає
Останні новини
18:36
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
18:23
Кузін розповів, чи розглядатимуть в Україні питання обігу канабісу у рекреаційних цілях
18:22
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
18:20
Рада ухвалила закон про спрощення управління багатоквартирними будинками, який критикували ОСББ
18:01
Шольц не переймається через високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
17:50
Держспецзв’язку попереджає про можливу хвилю кібератак держорганів
17:42
Як у Швейцарії здобувають професію з 15 років і чому це цікаво для України
17:38
Україна рухається "зі швидкістю світла" у контексті стандартів ЄС – посол
17:37
На Буковині ворожка та адвокат ошукали директора медцентру на 300 тисяч доларів – поліція
17:28
У Кремлі заперечують, що погодились на продовження "зернової ініціативи"
Усі новини...
Реклама: