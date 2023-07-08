Зеленський опублікував відео зі Зміїного у 500-й день повномасштабної війни

Президент Володимир Зеленський зі звільненого острова Зміїний записав відеозвернення до українців на 500-й день повномасштабної війни.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "500 днів повномасштабної війни.

Зміїний. Вільний острів вільної України.

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Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни.

Слава кожному і кожній, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі!".

Деталі: Разом із президентом та військовими на острів приїхали очільник військової розвідки Кирило Буданов та глава ОП Андрій Єрмак.

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Наразі невідомо, коли було записане відео.

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Нагадаємо: Учора, 7 липня, Зеленський був у Туреччині.

Позавчора – у Чехії, а днем раніше у Болгарії.