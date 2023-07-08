Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський опублікував відео зі Зміїного у 500-й день повномасштабної війни

Роман ПетренкоСубота, 8 липня 2023, 08:46
Зеленський опублікував відео зі Зміїного у 500-й день повномасштабної війни
зеленський на зміїному 8 липня, скріншот

Президент Володимир Зеленський зі звільненого острова Зміїний записав відеозвернення до українців на 500-й день повномасштабної війни.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "500 днів повномасштабної війни.

Реклама:

Зміїний. Вільний острів вільної України.

Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни.

Слава кожному і кожній, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі!".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Разом із президентом та військовими на острів приїхали очільник військової розвідки Кирило Буданов та глава ОП Андрій Єрмак.

Наразі невідомо, коли було записане відео.

Читайте також Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів. Реконструкція

Нагадаємо: Учора, 7 липня, Зеленський був у Туреччині.

Позавчора – у Чехії, а днем раніше у Болгарії. 

Теми: ЗміїнийЗеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Усі новини...
Зміїний
На острові Зміїний встановили прикордонний знак замість знищеного окупантами
Окупанти авіацією атакували Зміїний
Росіяни зранку скинули фугасну бомбу на Зміїний – ОК "Південь"
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: