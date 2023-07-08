Британська розвідка описала критичне становище РФ у Бахмуті

Українські сили продовжують успішні наступальні дії в районі міста Бахмут на Донеччині, тоді як російські військові потерпають від низького бойового духу й навряд чи мають резерви, аби утримувати населений пункт.

Про це йдеться в суботньому огляді розвідувального співтовариства Міністерства оборони Великої Британії, пише "Європейська правда".

Зазначається, що після затишшя в червні Бахмут протягом останніх семи днів "знову став місцем одних із найінтенсивніших боїв на фронті", під час яких українські війська "впевнено просуваються" як на північ, так і на південь від міста.

"Російські захисники, найімовірніше, потерпають від низького бойового духу, поєднання розрізнених підрозділів та обмеженої здатності знаходити та вражати українську артилерію", – зауважують у британській розвідці.

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В огляді вказується, що Москва, вочевидь, вважає "політично неприйнятною" здачу українським силам Бахмута – міста, що має символічну вагу як один із небагатьох здобутків російських сил за останній рік війни.

"Однак, дуже ймовірно, (в Росії. – ред.) є небагато додаткових резервів, які можна було б виділити для цього сектору", – констатують у розвідці Британії.

Місто Бахмут на Донеччині стало місцем одного із найзапекліших протистоянь сил України та Росії, аж поки у травні цього року російська сторона не оголосила про нібито захоплення населеного пункту.

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За оцінками українських і західних посадовців, РФ втратила значну кількість живої сили під час наступу на Бахмут – щонайменше 60 тисяч убитими й пораненими.

Раніше Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українські сили провели наступальні операції на північ і південь від Бахмута, а командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські війська встановили контроль над раніше втраченими позиціями в районі Бахмута.