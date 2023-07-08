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ГУР: Росія зараз завозить додаткові міни та вибухівки на ЗАЕС

Роман ПетренкоСубота, 8 липня 2023, 11:09
ГУР: Росія зараз завозить додаткові міни та вибухівки на ЗАЕС
ІЛЮСТРАЦІЯ З TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції, саме зараз на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини, повідомило ГУР.

Джерело: ГУР

Деталі: За даними військової розвідки, у технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

Уточнюється, що здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

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Розвідка оприлюднила схему ЗАЕС, на якій зображені ймовірні місця мінувань. Відомство не пояснює, що це за схема та звідки.

 

Передісторія:

  • 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

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  • Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС "потихеньку зменшується".

Теми: ЗАЕСмінуваннярозвідкаокупація
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