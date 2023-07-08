ГУР: Росія зараз завозить додаткові міни та вибухівки на ЗАЕС

Окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції, саме зараз на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини, повідомило ГУР.

Джерело: ГУР

Деталі: За даними військової розвідки, у технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

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Уточнюється, що здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Розвідка оприлюднила схему ЗАЕС, на якій зображені ймовірні місця мінувань. Відомство не пояснює, що це за схема та звідки.

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