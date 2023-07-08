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Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів

Роман ПетренкоСубота, 8 липня 2023, 12:26
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
резніков, фото з фб

Україна зобов'язується використовувати касетні боєприпаси, дотримуючись п'яти принципів, серед яких - неможливість використовувати їх у містах і на території Росії, а також вестиметься облік зон уражень, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "Що стосується касетних боєприпасів, у нас є 5 ключових принципів, яких ми будемо дотримуватися, і які ми чітко довели до відома всіх наших партнерів, включно зі США. Я особисто вже давно письмово поінформував наших американських партнерів про ці п'ять принципів".

Деталі: У першому принципі повідомляється, що Україна використовуватиме ці боєприпаси тільки для деокупації наших міжнародно визнаних територій. Ці боєприпаси не будуть використовуватися на офіційно визнаній території Росії.

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Збройні сили зобов'язуються не використовувати касетні боєприпаси в містах. Касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки в тих областях, де зосереджені російські військові - для прориву лінії оборони противника.

Україна вестиме суворий облік застосування цієї зброї і локальних зон, де її використовуватимуть. На підставі цих записів після деокупації наших територій і нашої перемоги ці території будуть пріоритетними для цілей розмінування.

Україна повідомлятиме партнерів про використання боєприпасів і про їхню ефективність.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн.
  • У новому пакеті військової допомоги США присутні так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (касетні боєприпаси).
  • Президент Володимир Зеленський подякував США за надання Україні нового пакету оборонної допомоги.

Теми: зброяРезніковСШАЗбройні сили
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