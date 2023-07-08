"Їм час бути вдома": Зеленський і командири захисників "Азовсталі" приїхали до Львова
Президент Володимир Зеленський у суботу ввечері приїхав до Львова разом із командирами захисників "Азовсталі", яких він забрав із Туреччини.
Джерело: Укрінформ, Суспільне Львів
Деталі: Виступаючи у Львові, Зеленський заявив, що на п'ятисотий день війни Україна повернула додому своїх героїв – командирів підрозділів, які захищали Маріуполь та "Азовсталь".
Пряма мова: "Сьогодні, у 500-ий день війни ми повернули додому, в Україну п'ятьох наших героїв, Героїв України, командирів захисту Маріуполя і "Азовсталі" - Дениса Прокопенка, Святослава Паламаря, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлегу.
Вони воювали заради України, героїчно воювали, абсолютно. Вони пройшли через російський полон, потім більше 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома".
Більше деталей: Він особисто подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і турецькій стороні за допомогу у звільненні українців.
Зеленський також висловив вдячність українській команді, яка працює заради повернення українців додому: Андрію Єрмаку, Кирилу Буданову, Ігорю Клименку, Рустему Умерову, всій Службі безпеки України.
Разом з тим, як повідомляє Суспільне Львів, пізніше на площі біля пам'ятника Шевченку відбулася молитва за мир в Україні, участь у якій взяв і президент Володимир Зеленський. Після молитви Зеленський поїхав без виступу.
Передісторія:
- У суботу президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну з Туреччини повертаються військові командири, які захищали "Азовсталь", а потім після звільнення з російського полону за обміном перебували в цій країні.
- Пізніше в пресслужбі президента уточнили, що п’ятеро командирів з "Азовсталі" були повернуті в Україну у суботу за результатами переговорів із Туреччиною.
- Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Україну і Туреччину в порушенні домовленостей через повернення на батьківщину п'ятьох командирів, які захищали "Азовсталь".