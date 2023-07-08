"Їм час бути вдома": Зеленський і командири захисників "Азовсталі" приїхали до Львова

Президент Володимир Зеленський у суботу ввечері приїхав до Львова разом із командирами захисників "Азовсталі", яких він забрав із Туреччини.

Джерело: Укрінформ, Суспільне Львів

Деталі: Виступаючи у Львові, Зеленський заявив, що на п'ятисотий день війни Україна повернула додому своїх героїв – командирів підрозділів, які захищали Маріуполь та "Азовсталь".

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Пряма мова: "Сьогодні, у 500-ий день війни ми повернули додому, в Україну п'ятьох наших героїв, Героїв України, командирів захисту Маріуполя і "Азовсталі" - Дениса Прокопенка, Святослава Паламаря, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлегу.

Вони воювали заради України, героїчно воювали, абсолютно. Вони пройшли через російський полон, потім більше 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома".

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Більше деталей: Він особисто подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і турецькій стороні за допомогу у звільненні українців.

Зеленський також висловив вдячність українській команді, яка працює заради повернення українців додому: Андрію Єрмаку, Кирилу Буданову, Ігорю Клименку, Рустему Умерову, всій Службі безпеки України.

Разом з тим, як повідомляє Суспільне Львів, пізніше на площі біля пам'ятника Шевченку відбулася молитва за мир в Україні, участь у якій взяв і президент Володимир Зеленський. Після молитви Зеленський поїхав без виступу.

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