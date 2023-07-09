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Тепер про збиті ракети й руйнування заявили в Брянській області

Катерина ТищенкоНеділя, 9 липня 2023, 16:19
Тепер про збиті ракети й руйнування заявили в Брянській області
руйнування на пилорамі в Брянській області, фото: Baza

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що в регіоні збито дві українські ракети, у селищі Битош зруйновано пилораму.

Джерело: Богомаз у Telegram, Baza, ASTRA 

Дослівно: "Сьогодні силами ППО Збройних сил РФ було збито дві ракети ЗСУ. Внаслідок падіння однієї з ракет повністю зруйновано пилораму в селищі Битош.

Постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби".

Деталі: Жодних фото чи відео губернатор не опублікував.

Водночас телеграм-канал Baza опублікував фото і заявив, що пилораму в Брянській області атакував безпілотник. "За попередніми даними, дрон врізався в дах будівлі в селі Дятькове й вибухнув", - ідеться в повідомленні.

Зі свого боку, ASTRA з посиланням на місцеві пабліки повідомляє, що вибух на пилорамі прогримів усе-таки в селищі Битош. "За словами місцевих жителів, ідеться про кілька "прильотів"", - повідомляє канал.

Що передувало: Раніше в неділю так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, нібито сили ППО збили крилату ракету біля Керчі.

Також губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив, що в області спрацювала система ППО, нібито було збито ракету в районі Кам'янського, а осколками пошкоджено покрівлю кількох будівель.

Теми: Росіявійна
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