Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенцов отримав контузію на фронті

Катерина ТищенкоНеділя, 9 липня 2023, 20:24
Сенцов отримав контузію на фронті
Олег Сенцов, скріншот відео

Український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов у суботу отримав контузію (акубаротравму) на фронті.

Джерело: Сенцов у відеозверненні в Facebook

Деталі: Військовий записав відео лежачи одразу після отримання контузії. Він розповів, що щойно закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж.

Реклама:

Троє бійців дістали поранень.

"У мене контузія, неважка", - сказав Сенцов.

Але на відео видно, що говорити йому складно.

ВІДЕО ДНЯ

У підписі Сенцов додав, що відео було записано в суботу, а в неділю він почувається краще й перебуває в лікарні, як і інші поранені.

Що передувало: У червні Сенцову присвоїли звання молодший лейтенант.

На другу добу повномасштабної війни Росії проти України Сенцов оприлюднив світлину у військовому камуфляжі й закликав усіх боронити державу.

Теми: Сенцоввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
Сенцов
Сенцова підвищили у званні
Фільм Сенцова "Носоріг" отримав Гран-прі на польському кінофестивалі
Сенцов розповів, як живеться на передовій: став оператором NLAW
Останні новини
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
21:35
Медіагрупа Пригожина остаточно не закрита, а тролі продовжують активність – FT
Усі новини...
Реклама: