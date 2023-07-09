Сенцов отримав контузію на фронті
Український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов у суботу отримав контузію (акубаротравму) на фронті.
Джерело: Сенцов у відеозверненні в Facebook
Деталі: Військовий записав відео лежачи одразу після отримання контузії. Він розповів, що щойно закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж.
Троє бійців дістали поранень.
"У мене контузія, неважка", - сказав Сенцов.
Але на відео видно, що говорити йому складно.
У підписі Сенцов додав, що відео було записано в суботу, а в неділю він почувається краще й перебуває в лікарні, як і інші поранені.
Що передувало: У червні Сенцову присвоїли звання молодший лейтенант.
На другу добу повномасштабної війни Росії проти України Сенцов оприлюднив світлину у військовому камуфляжі й закликав усіх боронити державу.