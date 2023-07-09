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Сенцов отримав контузію на фронті

Катерина ТищенкоНеділя, 9 липня 2023, 20:24
Сенцов отримав контузію на фронті
Олег Сенцов, скріншот відео

Український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов у суботу отримав контузію (акубаротравму) на фронті.

Джерело: Сенцов у відеозверненні в Facebook

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Деталі: Військовий записав відео лежачи одразу після отримання контузії. Він розповів, що щойно закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж.

Троє бійців дістали поранень.

"У мене контузія, неважка", - сказав Сенцов.

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Але на відео видно, що говорити йому складно.

У підписі Сенцов додав, що відео було записано в суботу, а в неділю він почувається краще й перебуває в лікарні, як і інші поранені.

Що передувало: У червні Сенцову присвоїли звання молодший лейтенант.

На другу добу повномасштабної війни Росії проти України Сенцов оприлюднив світлину у військовому камуфляжі й закликав усіх боронити державу.

Теми: Сенцоввійна
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