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Сенцов розповів, як живеться на передовій: став оператором NLAW

Денис КарловськийПонеділок, 14 березня 2022, 18:05
Олег Сенцов. ФОто з facebook-сторінки режисера

Український режисер і колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов розповів, як служить у війську на передовій під Києвом. 

Джерело: facebook-сторінка Сенцова

Пряма мова Сенцова: "Херачат по нам сильно, але наша арта б'є ще сильніше та точніше. Навчився будувати бліндаж та жити в окопі, освоїв кулемет і гранатомет, став оператором NLAW, чекаю зустрічі з ординським танком".

Деталі: Сенцов розповів, що знаходиться на передній лінії фронту кілька днів. За його словами, їхній підрозділ перекинули для посилення напрямку, на якому окупаційні війська РФ намагаються прорватися до Києва.

Довідково: NLAW – це новітній переносний протитанковий ракетний комплекс, розроблений у 2017 році спільно Швецією та Великою Британією. Британський уряд почав постачати їх до України з 17 січня.

Що було раніше: На другу добу повномасштабної війни Росії проти України, Сенцов оприлюднив світлину у військовому камуфляжі й закликав усіх боронити державу.

Теми: СенцоввійнаЗбройні сили
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