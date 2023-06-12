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Сенцова підвищили у званні

Євген КізіловПонеділок, 12 червня 2023, 20:50
Сенцова підвищили у званні
олег сенцов, фото з його соцмереж

Українському режисеру і колишньому політв’язню Кремля Олегу Сенцову присвоїли звання молодший лейтенант.

Джерело: Сенцов у Facebook

Пряма мова: "Погон наздогнав мене на запорізькому напрямку, де вже шостий день мій підрозділ веде важкі бої. Нам не легко, але ми виконаємо свою роботу. Честь маю!"

Деталі: Судячи з фото наказу, колишнє звання Сенцова було "молодший сержант". Наказ про його підвищення був виданий 5 червня.

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Що передувало: На другу добу повномасштабної війни Росії проти України Сенцов оприлюднив світлину у військовому камуфляжі й закликав усіх боронити державу.

Теми: СенцовЗбройні силивійна
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