Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися

Президент Володимир Зеленський заявив, що президент США Джо Байден міг би закінчити війну в Україні за 5 хвилин, якби йшлося про здачу українських територій, але наша країна б не погодилася на це.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю ABC News

Деталі: Президент вкотре прокоментував слова експрезидента США Дональда Трампа, який обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, нагадавши, що той уже мав такий шанс, перебуваючи на посаді президента США в той час, як в Україні йшла гібридна війна.

Пряма мова: "Одне лише бажання припинити війну – це прекрасно. Але це бажання має ґрунтуватися на якомусь реальному досвіді. Що ж, схоже на те, що Дональд Трамп свого часу вже мав ці 24 години. Ми були у стані війни, не повномасштабної війни, але ми були у стані війни, і, як я припускаю, він мав цей час у своєму розпорядженні, але у нього, мабуть, були якісь інші пріоритети.

Якщо ми говоримо про те, щоб закінчити війну ціною України, тобто змусити нас відмовитися від наших територій, ну, я думаю, що таким чином Байден міг би закінчити її навіть за п'ять хвилин. Але ми б не погодилися".

Більше деталей: Зеленський також відповів тим американцям, які скептично ставляться до продовження допомоги Україні та хочуть зосередитися на внутрішніх проблемах.

"Я ціную тих, хто каже, що ви зробили достатньо. Повірте мені, незважаючи ні на що, я ціную допомогу. Щодо слова "достатньо", то ми, українці, не відрізняємося надмірними апетитами. Нам достатньо нашої перемоги", - сказав він.

При цьому Зеленський заявив про "небезпечні сигнали" щодо скорочення допомоги Україні.

На питання, чи стурбований він майбутніми президентськими виборами в США і продовженням допомоги, Зеленський сказав: "Це внутрішнє, внутрішньополітичне питання. Це вирішуватимуть американці, і я не хотів би втручатися. Але для нас важливо зберегти двопартійну підтримку України... Ми розуміємо, що є певні небезпечні сигнали, які надходять від окремих політиків США щодо скорочення допомоги Україні".

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