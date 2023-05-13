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Зеленський нагадав, що Трамп за свого президентства не припинив війну РФ проти України

Катерина ТищенкоСубота, 13 травня 2023, 20:29
Зеленський нагадав, що Трамп за свого президентства не припинив війну РФ проти України
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ І ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський нагадав, що колишній президент США Дональд Трамп, який обіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години, раніше не закінчив її ще до повномасштабного вторгнення.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ

Пряма мова: "Трамп був президентом, у нас була зустріч. Тоді не було повномасштабного вторгнення, але була війна. … Я не впевнений, що він тоді був глибоко в цьому питанні, але він не вирішив це питання.

…Це питання ніхто не вирішив. І через те, що ніхто не вирішив, ми не змогли вийти з цієї ситуації, Путін і отримав сигнал: "Тобто можна так. Трішечки треба почекати, треба попрацювати з країнами і можна піти далі". Ось чому він пішов далі".

Передісторія:

Теми: ЗеленськийТрампСШАвійна
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