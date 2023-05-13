Зеленський нагадав, що Трамп за свого президентства не припинив війну РФ проти України
Субота, 13 травня 2023, 20:29
Президент Володимир Зеленський нагадав, що колишній президент США Дональд Трамп, який обіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години, раніше не закінчив її ще до повномасштабного вторгнення.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ
Пряма мова: "Трамп був президентом, у нас була зустріч. Тоді не було повномасштабного вторгнення, але була війна. … Я не впевнений, що він тоді був глибоко в цьому питанні, але він не вирішив це питання.
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…Це питання ніхто не вирішив. І через те, що ніхто не вирішив, ми не змогли вийти з цієї ситуації, Путін і отримав сигнал: "Тобто можна так. Трішечки треба почекати, треба попрацювати з країнами і можна піти далі". Ось чому він пішов далі".
Передісторія:
- 26 березня 2023 року експрезидент США та ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв своїм виборцям завершити війну в Україні за 24 години після свого обрання на другий президентський термін.
- Перед цим він говорив, що після того, як Захід поставить Україні танки, війна нібито може розгорітись до ядерних ударів.
- 11 травня Трамп заявив, що Сполучені Штати надають занадто багато військової допомоги Україні. Він також не зміг сказати, хто, на його думку, повинен перемогти у війні Росії проти України, натомість заявив, що хоче, аби "всі перестали вмирати".
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