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Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу: кількість постраждалих перевищила 80

"Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 07:41
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу: кількість постраждалих перевищила 80
ФОТО З TELEGRAM ОМБУДСМЕНА ДМИТРА ЛУБІНЦЯ

Внаслідок ракетного удару росіян вранці 31 липня по Кривому Рогу Дніпропетровської області кількість постраждалих перевищила 80 осіб, у лікарнях залишаються 19.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Кривий Ріг у жалобі. Вічна пам'ять невинним жертвам російських ракет.

Вже понад 80 постраждалих через ворожу атаку. Серед них 7 дітей. У лікарнях залишаються 19 людей. Усі середньої тяжкості".

Що цьому передувало:

  • Вранці 31 липня росіяни атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами: одна влучила у житлову багатоповерхівку, інша − у навчальний заклад.
  • Станом на вечір 31 липня було відомо, що внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу загинуло шестеро людей, 75 дістали поранення.

Теми: Кривий Рігракетний удар
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