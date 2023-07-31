Кривий Ріг: ракети влучили у 9-поверхівку та навчальний заклад, 4 загиблих і 53 поранених

Росіяни атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами: одна влучила у житлову багатоповерхівку, інша − у навчальний заклад, четверо мешканців загинули, серед них дитина. Під завалами шукають людей.

Джерело: керівник МВС Ігор Клименко у Telegram та в ефірі марафону новин, речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі нацмарафону новин, місцеве видання "Перший міський. Кривий Ріг", президент Володимир Зеленський у Facebook, ДСНС у Telegram, Офіс генпрокурора

Пряма мова Клименка: "Кривий Ріг. росіяни поцілили по місту двома ракетами.



Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція.



Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців".

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ФОТО З TELEGRAM ОМБУДСМЕНА ДМИТРА ЛУБІНЦЯ

Деталі: Наразі рятувальники гасять вогонь та розбирають завали.

Пізніше в ефірі марафону новин Клименко повідомив, що внаслідок ракетного удару дві людини загинули, ще 20 отримали поранення.

Він також додав, що під завалами перебувають близько 5-7 людей.

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В ОГП повідомили, що травмовані 25 людей, серед потерпілих четверо дітей.

Кількість постраждалих зросла до 53.

У людей рвані та різані рани, переломи та мінно-вибухові травми.

Фото МВС

Ще пізніше голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, який перебуває на місці трагедії, повідомив, що кількість поранених в результаті ракетної атаки на Кривий Ріг зросла до 29 осіб, серед них – 3 дітей. Один криворіжець перебуває у надважкому стані.

За даними Вілкула, під завалами можуть бути ще щонайменше 8 осіб.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що окупанти ймовірно ударили балістичними ракетами.

За даними "Першого міського. Кривий Ріг", вибухи пролунали ще до сигналу тривоги.

У житловій багатоповерхівці в одному з під’їздів знищені квартири з третього по дев’ятий поверх. Також вибуховою хвилею вибиті вікна у сусідніх будинках та приміщеннях.

фото МВС

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці 31 липня росіяни обстріляли Кривий Ріг і Херсон.

Пряма мова Зеленського: "Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор".

Деталі: Президент наголосив, що рятувальники та всі необхідні служби на місці й працюють.

Він також додав, що вже провів розмови з МВС та СБУ.

"Останні дні ворог уперто б’є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти й житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей", − підсумував Зеленський.

Фото МВС

У ДСНС повідомили, що у багатоповерхівці врятували дитину 2013 року народження. Триває гасіння осередків пожежі із залученням колінчатого підйомника, здійснюється поквартирний обхід, проводиться евакуація населення.

ДСНС встановила намет для надання психологічної допомоги людям.



У результаті удару по чотириповерховій будівлі навчального закладу сталося руйнування з 2 по 4 поверхи − 3 людини постраждали.

Фото Прокуратури

До пошуково-рятувальних робіт у Кривому Розі залучені 230 рятувальників та 57 одиниць техніки.

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