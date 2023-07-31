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У Кривому Розі завершили рятувальну операцію

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 31 липня 2023, 19:20
У Кривому Розі завершили рятувальну операцію
ФОТО З TELEGRAM ОМБУДСМЕНА ДМИТРА ЛУБІНЦЯ

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу загинуло шестеро людей, 75 дістали поранення. Пошуково-рятувальна операція завершена.

Джерело: ДСНС

Пряма мова: "Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена. Внаслідок російського обстрілу 6 людей загинуло та 75 поранено. Врятовано 3-х осіб, з яких 10-річна дитина".

Деталі: До поліції надійшло 177 заяв від потерпілих. Психологи ДСНС на місцях влучань надали допомогу близько 100 містянам. 

Передісторія:

Теми: Кривий РігДСНСжертви
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