У Кривому Розі завершили рятувальну операцію

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу загинуло шестеро людей, 75 дістали поранення. Пошуково-рятувальна операція завершена.

Джерело: ДСНС

Пряма мова: "Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена. Внаслідок російського обстрілу 6 людей загинуло та 75 поранено. Врятовано 3-х осіб, з яких 10-річна дитина".

Деталі: До поліції надійшло 177 заяв від потерпілих. Психологи ДСНС на місцях влучань надали допомогу близько 100 містянам.

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