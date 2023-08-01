Окупанти заявили про атаку українських морських дронів на кораблі ЧФ

Російське Міноборони заявило, що вночі 1 серпня Україна нібито атакувала морськими дронами патрульні кораблі Чорноморського флоту, які були за 340 км на південний захід від Севастополя.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно російське відомство: "Сьогодні вночі збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати трьома морськими безекіпажними катерами патрульні кораблі "Сергій Котов" і "Василь Биков" Чорноморського флоту, які виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря, за 340 км на південний захід від Севастополя".

Деталі: Окупанти заявили, що нібито відбили атаку і нібито знищили всі три безекіпажні катери ЗСУ.

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Повідомляється, що кораблі російських загарбників "продовжують виконувати поставлені завдання".

Передісторія:

Вночі 1 серпня безпілотники атакували столицю РФ, один із них влучив у бізнес-центр "Москва-Сіті".

Вночі 30 липня безпілотник вже влучав у будівлю бізнес-центру "Москва-Сіті".