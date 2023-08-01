Зеленський провів нараду із силовиками і військовими: заслухав Буданова, Малюка і Залужного
Вівторок, 1 серпня 2023, 09:12
Президент Володимир Зеленський зранку 1 серпня провів нараду із силовиками і військовими, де заслухав глав ГУР, СБУ та командувачів ЗСУ.
Джерело: Зеленський у Telegram
Дослівно: "Ранок почався з важливих доповідей. Міністра Клименка – щодо ситуації та атак по прикордонних областях і нічного удару дронами по Харкову. Ворог атакував Харків п’ятьма "Шахедами". Всі служби на місцях влучання, працюють.
Доповідь генерала Малюка – завершення робіт з усунення наслідків обстрілу Кривого Рогу, Херсона.
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Заслухав Головкома Залужного щодо ситуації на фронті. Також доповіли командувачі Сирський і Тарнавський. Деталі застосування ППО – командувач Олещук.
Була й закрита доповідь начальника ГУР Буданова".
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