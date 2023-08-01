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Зеленський провів нараду із силовиками і військовими: заслухав Буданова, Малюка і Залужного

Альона Мазуренко Вівторок, 1 серпня 2023, 09:12
Зеленський провів нараду із силовиками і військовими: заслухав Буданова, Малюка і Залужного
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський зранку 1 серпня провів нараду із силовиками і військовими, де заслухав глав ГУР, СБУ та командувачів ЗСУ. 

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Ранок почався з важливих доповідей. Міністра Клименка – щодо ситуації та атак по прикордонних областях і нічного удару дронами по Харкову. Ворог атакував Харків п’ятьма "Шахедами". Всі служби на місцях влучання, працюють.

Доповідь генерала Малюка – завершення робіт з усунення наслідків обстрілу Кривого Рогу, Херсона.

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Заслухав Головкома Залужного щодо ситуації на фронті. Також доповіли командувачі Сирський і Тарнавський. Деталі застосування ППО – командувач Олещук.

Була й закрита доповідь начальника ГУР Буданова".

Нагадаємо: 

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  • Російські загарбники вночі 1 серпня атакували Харків дронами-камікадзе, внаслідок влучання у місті спалахнула пожежа, дрон зруйнував 2 поверхи одного з гуртожитків
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Теми: Зеленськийвійна
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