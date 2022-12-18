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Шойгу побував на окупованій території України

Катерина ТищенкоНеділя, 18 грудня 2022, 08:10
Шойгу побував на окупованій території України
"інспекція" Шойгу на окупованій Україні, скріншот відео

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу проінспектував угруповання військ окупантів у зоні проведення так званої "спецоперації", як у Росії називають війну в Україні.

Джерело: пропагандистська агенція РИА Новости

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Дослівно: "Шойгу відвідав Південний військовий округ та проінспектував угруповання військ у зоні проведення спецоперації.

При доповідях командувачів він особливу увагу звернув на забезпечення військ, умови розміщення особового складу у польових умовах та на роботу медичних та тилових підрозділів".

Деталі: Агентство опублікувало відео, на якому видно, як Шойгу сідає у гелікоптер і звідти разом із військовими оглядає захисні споруди окупантів.

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Що передувало: Планується, що міністри оборони Білорусі та Росії Віктор Хренін і Сергій Шойгу візьмуть участь у переговорах самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і російського диктатора Володимира Путіна, які заплановані на 19 грудня.

Путін 16 грудня зустрічався з військовим командуванням і обговорював війну РФ проти України.

Передісторія:

  • 28 квітня українські журналісти зі своїх джерел повідомляли, що до Ізюма прибув начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, щоби особисто здійснювати командування окупаційними військами РФ.
  • Деякі українські діячі й блогери, зокрема колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявляли, що Збройні сили України нанесли удар по польовому штабу командування військ РФ під Ізюмом, коли там перебував Герасимов. Але він не постраждав.
  • 17 грудня американське видання The New York Times повідомило, що Сполучені Штати намагалися перешкодити Україні вбити Герасимова під час його візиту у зону бойових дій в Україні.

Теми: Росіявійнаокупація
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