Шойгу побував на окупованій території України

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу проінспектував угруповання військ окупантів у зоні проведення так званої "спецоперації", як у Росії називають війну в Україні.

Джерело: пропагандистська агенція РИА Новости

Дослівно: "Шойгу відвідав Південний військовий округ та проінспектував угруповання військ у зоні проведення спецоперації.

При доповідях командувачів він особливу увагу звернув на забезпечення військ, умови розміщення особового складу у польових умовах та на роботу медичних та тилових підрозділів".

Деталі: Агентство опублікувало відео, на якому видно, як Шойгу сідає у гелікоптер і звідти разом із військовими оглядає захисні споруди окупантів.

Що передувало: Планується, що міністри оборони Білорусі та Росії Віктор Хренін і Сергій Шойгу візьмуть участь у переговорах самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і російського диктатора Володимира Путіна, які заплановані на 19 грудня.

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Путін 16 грудня зустрічався з військовим командуванням і обговорював війну РФ проти України.

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