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"Передові позиції", які відвідував Шойгу, виявилися на півночі Криму – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 03:50
Передові позиції, які відвідував Шойгу, виявилися на півночі Криму – ЗМІ
ШОЙГУ НА ОКУПОВАНІЙ УКРАЇНІ, СКРІНШОТ ВІДЕО

Нещодавно міністерство оборони РФ відзвітувало, що Сергій Шойгу перевірив "передові позиції російських підрозділів". Однак з'ясувалося, що міністр оборони був за десятки кілометрів від лінії фронту.

Джерела: проєкт GeoConfirmed у Twitter, видання "Радио Свобода" у Telegram

Деталі: 18 грудня стало відомо, що міністр оборони РФ проінспектував угруповання військ окупантів у зоні проведення так званої "спецоперації".

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При цьому російське міністерство оборони повідомляло, що Шойгу "здійснив обліт районів дислокації військ і перевірив передові позиції російських підрозділів".  

"На передовій Сергій Шойгу поспілкувався з російськими військовослужбовцями і подякував особовому складу за зразкове виконання бойових завдань", – йдеться у повідомленні відомства.

Однак проєкт GeoConfirmed встановив, що, попри заяви російського міністерства, на опублікованому відомством відео Шойгу знаходився в десятках кілометрів від передових позицій окупантів.

ВІДЕО ДНЯ
 

Волонтери проєкту геолоціювали місця, які міністр оглядає з ілюмінатора вертольота. З'ясувалося, що окопи, які потрапили в об'єктив камер і над якими пролітав Шойгу, знаходяться на відстані 85 кілометрів від лінії фронту.

 

Міністр оборони РФ перебував на півночі Криму, в районі міста Армянськ.

Теми: РосіяКримокупація
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