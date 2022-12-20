"Передові позиції", які відвідував Шойгу, виявилися на півночі Криму – ЗМІ

Нещодавно міністерство оборони РФ відзвітувало, що Сергій Шойгу перевірив "передові позиції російських підрозділів". Однак з'ясувалося, що міністр оборони був за десятки кілометрів від лінії фронту.

Джерела: проєкт GeoConfirmed у Twitter, видання "Радио Свобода" у Telegram

Деталі: 18 грудня стало відомо, що міністр оборони РФ проінспектував угруповання військ окупантів у зоні проведення так званої "спецоперації".

При цьому російське міністерство оборони повідомляло, що Шойгу "здійснив обліт районів дислокації військ і перевірив передові позиції російських підрозділів".

"На передовій Сергій Шойгу поспілкувався з російськими військовослужбовцями і подякував особовому складу за зразкове виконання бойових завдань", – йдеться у повідомленні відомства.

Однак проєкт GeoConfirmed встановив, що, попри заяви російського міністерства, на опублікованому відомством відео Шойгу знаходився в десятках кілометрів від передових позицій окупантів.

Волонтери проєкту геолоціювали місця, які міністр оглядає з ілюмінатора вертольота. З'ясувалося, що окопи, які потрапили в об'єктив камер і над якими пролітав Шойгу, знаходяться на відстані 85 кілометрів від лінії фронту.

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