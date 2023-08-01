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Суд покарав молодика за пісні Лєпса в центрі Львова: сплатить 51 грн

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 1 серпня 2023, 13:37
Суд покарав молодика за пісні Лєпса в центрі Львова: сплатить 51 грн
Скрін з відео, Zaxid.net

Галицький районний суд Львова оштрафував на 51 грн молодика, який разом із друзями в авто гучно слухав пісні російського виконавця в центрі міста.

Джерело: Zaxid.net

Деталі: 20-річного Лук’яна Зайцева покарали за дрібне хуліганство за ст. 173 КУпАП.

Передісторія:

  • 7 травня в центрі Львова журналіст вирішив зробити зауваження водію та пасажирам автомобіля Range Rover, які гучно слухали російського виконавця Григорія Лєпса (артист публічно підтримав війну проти України). 
  • Перехожий знімав інцидент на відео. Після зауваження пасажир авто намагався вибити з його рук телефон та вдарити.
  • За кермом автомобіля був 26-річний житель Донецької області, а агресивним пасажиром виявився 20-річний житель Одеси. 
  • Вдень 9 травня стало відомо, що їм вручили повістки з викликом до територіального центру комплектування військ.
  • Пізніше у соцмережах користувачі опублікували відео, на яких 20-річний учасник інциденту просив вибачення за свій вчинок та зазначав, що їде у поліцію давати свідчення.

Теми: Львівсудкультурадерусифікація
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