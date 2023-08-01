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ГУР: У Криму зростає спротив окупантам з боку цивільних

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 1 серпня 2023, 14:18
ГУР: У Криму зростає спротив окупантам з боку цивільних
Ілюстративне фото КРИМSOS

В тимчасово окупованому Криму зростає спротив російським окупантам з боку цивільного населення.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки

Дослівно: "На території тимчасово окупованого Криму зростає протистояння між окупаційним контингентом та проукраїнськи налаштованим цивільним населенням.

Зокрема, набули систематичного характеру атаки на військові об’єкти із застосуванням так званих "коктейлів молотова" (пляшки з легкозаймистою сумішшю). Організаторами та виконавцями більшості з них є саме цивільні громадяни, які підтримують Україну".

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Деталі: За інформацією ГУР, щоб протистояти таким атакам особовий склад ЗС РФ переведено в стан високої бойової готовності. Ведеться моніторинг "підозрілих осіб", які потенційно можуть бути причетними до подібних інцидентів. Українська розвідка стверджує, що дозволено застосування фізичної сили та зброї, проводяться масові затримання, арешти.

Низка громадян, які відмовились отримувати російське громадянство, після проведених арештів вважаються "зниклими безвісти". Щодо тих, хто залишається на волі, за інформацією ГУР, застосовуються адміністративні покарання, великі штрафи, цькування. Людей звільняють з роботи, позбавляють майна та бізнесу.

Також розвідка зазначає, що велика частина затриманих та заарештованих – представники кримськотатарського народу. Зокрема, серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, журналіст та учасник громадського об’єднання "Кримська солідарність" Тимур Ібрагімов, громадський діяч Рустем Сеітмеметов.

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Теми: розвідкаКримокупація
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