У Джеляла в СІЗО погіршився стан здоров'я через жорсткі умови – дружина
В одного з лідерів кримськотатарського національного руху Нарімана Джеляла погіршилося здоров'я, загострилися захворювання, повідомила його дружина Левіза.
Джерело: дружина Джеляла Левіза у Facebook
Пряма мова Джеляла: "Нарімана 11 травня перевели в сизо-2 в м. Сімферополь, яке нещодавно побудували через переліміт сизо-1. Учора (12 травня - ред.), відвідавши його з адвокатами, дізналася, що він перебуває в карантинній камері разом із двома ув'язненими...
З моменту надходження в камеру не дозволили пронести ні речі, ні харчі, книжки та документи вилучили на перевірку. Харчуються виключно харчуванням, наданим СІЗО.
Режим жорсткий, я б сказала жорстокий як для СІЗО - з підйому о 6-й годині ранку до відбою о 22-й годині вони перебувають на ногах, ходять або можуть сидіти на лавочці в камері, сидіти або лежати на ліжку в денний час заборонено. З моменту надходження в СІЗО поголили голову і бороду. Водять їх у положенні зігнутими на 90 градусів головою вниз, руки за спиною. У Нарімана загострилося його захворювання, три міжхребцеві грижі, яке в цих умовах ускладнює його перебування там, йому складно сидіти і стояти".
Нагадаємо: У вересні окупаційний "суд" засудив Джеляла до 17 років в'язниці.
Передісторія:
- 23 серпня 2021 року, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. У Росії порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 281 КК Росії ("диверсія"), яке передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
- 3-4 вересня в Криму затримали 5 кримських татар: першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Нарімана Джеляла (Джелялов – російський варіант прізвища) цілий день тримали в наручниках і з мішком на голові.