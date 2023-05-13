У Джеляла в СІЗО погіршився стан здоров'я через жорсткі умови – дружина

В одного з лідерів кримськотатарського національного руху Нарімана Джеляла погіршилося здоров'я, загострилися захворювання, повідомила його дружина Левіза.

Джерело: дружина Джеляла Левіза у Facebook

Пряма мова Джеляла: "Нарімана 11 травня перевели в сизо-2 в м. Сімферополь, яке нещодавно побудували через переліміт сизо-1. Учора (12 травня - ред.), відвідавши його з адвокатами, дізналася, що він перебуває в карантинній камері разом із двома ув'язненими...

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З моменту надходження в камеру не дозволили пронести ні речі, ні харчі, книжки та документи вилучили на перевірку. Харчуються виключно харчуванням, наданим СІЗО.

Режим жорсткий, я б сказала жорстокий як для СІЗО - з підйому о 6-й годині ранку до відбою о 22-й годині вони перебувають на ногах, ходять або можуть сидіти на лавочці в камері, сидіти або лежати на ліжку в денний час заборонено. З моменту надходження в СІЗО поголили голову і бороду. Водять їх у положенні зігнутими на 90 градусів головою вниз, руки за спиною. У Нарімана загострилося його захворювання, три міжхребцеві грижі, яке в цих умовах ускладнює його перебування там, йому складно сидіти і стояти".

Нагадаємо: У вересні окупаційний "суд" засудив Джеляла до 17 років в'язниці.

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