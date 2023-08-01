П’ять з п’яти: захисники філігранно поцілили підрозділи окупантів на острові Джарилгач

Захисники продемонстрували точні удари по підрозділах окупантів на острові Джарилгач Херсонської області.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Завдяки інформації, яку передало підпілля на тимчасово окупованій території, вдалося ліквідувати десятки окупантів та ворожу техніку".

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Деталі: Всього на острові було зафіксовано п’ять підрозділів російських загарбників, по яких і вдарили ракети з M142 HIMARS. Повідомляється, що всі 5 ракет потрапили точно в ціль.

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