П’ять з п’яти: захисники філігранно поцілили підрозділи окупантів на острові Джарилгач
Вівторок, 1 серпня 2023, 21:11
Захисники продемонстрували точні удари по підрозділах окупантів на острові Джарилгач Херсонської області.
Джерело: ЦНС
Дослівно: "Завдяки інформації, яку передало підпілля на тимчасово окупованій території, вдалося ліквідувати десятки окупантів та ворожу техніку".
Деталі: Всього на острові було зафіксовано п’ять підрозділів російських загарбників, по яких і вдарили ракети з M142 HIMARS. Повідомляється, що всі 5 ракет потрапили точно в ціль.
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