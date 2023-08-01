Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

П’ять з п’яти: захисники філігранно поцілили підрозділи окупантів на острові Джарилгач

Станіслав ПогоріловВівторок, 1 серпня 2023, 21:11
П’ять з п’яти: захисники філігранно поцілили підрозділи окупантів на острові Джарилгач
Фото: Getty Images

Захисники продемонстрували точні удари по підрозділах окупантів на острові Джарилгач Херсонської області.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Завдяки інформації, яку передало підпілля на тимчасово окупованій території, вдалося ліквідувати десятки окупантів та ворожу техніку".

Деталі: Всього на острові було зафіксовано п’ять підрозділів російських загарбників, по яких і вдарили ракети з M142 HIMARS. Повідомляється, що всі 5 ракет потрапили точно в ціль.

Знати більше: Поневолений Джарилгач. Як росіяни знищують унікальну природу заповідного острова

Теми: Збройні силивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Усі новини...
Збройні сили
"Трохи ізолєнти, гарний снаряд – і він забере з собою не тільки р*сню, а й техніку". Як "зайчики" освоюють FPV-дрони на Лимані
Україна отримала перші САУ Zuzana, які профінансували Словаччина і ще 3 країни ЄС
За минулу добу відбулося понад 40 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Останні новини
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
Усі новини...
Реклама: