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П’ять з п’яти: захисники філігранно поцілили підрозділи окупантів на острові Джарилгач

Станіслав ПогоріловВівторок, 1 серпня 2023, 21:11
П’ять з п’яти: захисники філігранно поцілили підрозділи окупантів на острові Джарилгач
Фото: Getty Images

Захисники продемонстрували точні удари по підрозділах окупантів на острові Джарилгач Херсонської області.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Завдяки інформації, яку передало підпілля на тимчасово окупованій території, вдалося ліквідувати десятки окупантів та ворожу техніку".

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Деталі: Всього на острові було зафіксовано п’ять підрозділів російських загарбників, по яких і вдарили ракети з M142 HIMARS. Повідомляється, що всі 5 ракет потрапили точно в ціль.

Знати більше: Поневолений Джарилгач. Як росіяни знищують унікальну природу заповідного острова

Теми: Збройні силивійнаРосія
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