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Держдеп США: "Гарантії безпеки" для України мають зберегтись і за Трампа

"Українська правда", "Європейська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 00:32
Держдеп США: Гарантії безпеки для України мають зберегтись і за Трампа
Держдеп США. Ілюстративне ФОТО GETTY IMAGES

Двосторонні безпекові домовленості між Україною та Сполученими Штатами будуть закріплені таким чином, щоб діяти незалежно від особи американського президента.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: Відповідаючи на питання, чи зміниться допомога Україні, якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, Міллер сказав, що така підтримка буде закріплена у двосторонніх домовленостях, що будуть чинними незалежно від першої особи.

"Ми маємо закріпити довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд як тут, у Сполучених Штатах, так і між нашими союзниками та партнерами, які взяли на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України", – зазначив він.

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Речние Держдепу нагадав, що адміністрація Джо Байдена веде з Україною переговори про двосторонні безпекові зобов'язання, і додав, що рішення про підтримку Києва залежать і від Конгресу.

"Щоразу, як ми просили у Конгресу виділити більше підтримки для уряду України, українських військових і народу України, Конгрес завжди погоджувався. І ми очікуємо, що так буде й надалі", – підкреслив Міллер.

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Що цьому передувало:

  • Україна 3 серпня розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання "гарантій безпеки" у межах Спільної декларації про підтримку нашої держави.
  • Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.
  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до спільної декларації про "гарантії безпеки" для України на цей час приєдналися вже 12 країн.

Теми: ТрампСШАУкраїна
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