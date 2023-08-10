Держдеп США: "Гарантії безпеки" для України мають зберегтись і за Трампа

Двосторонні безпекові домовленості між Україною та Сполученими Штатами будуть закріплені таким чином, щоб діяти незалежно від особи американського президента.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: Відповідаючи на питання, чи зміниться допомога Україні, якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, Міллер сказав, що така підтримка буде закріплена у двосторонніх домовленостях, що будуть чинними незалежно від першої особи.

"Ми маємо закріпити довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд як тут, у Сполучених Штатах, так і між нашими союзниками та партнерами, які взяли на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України", – зазначив він.

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Речние Держдепу нагадав, що адміністрація Джо Байдена веде з Україною переговори про двосторонні безпекові зобов'язання, і додав, що рішення про підтримку Києва залежать і від Конгресу.

"Щоразу, як ми просили у Конгресу виділити більше підтримки для уряду України, українських військових і народу України, Конгрес завжди погоджувався. І ми очікуємо, що так буде й надалі", – підкреслив Міллер.

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