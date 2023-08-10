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Госдеп США: "Гарантии безопасности" для Украины должны сохраниться и при Трампе

"Украинская правда", "Европейская правда"Четверг, 10 августа 2023, 00:32
Госдеп США: Гарантии безопасности для Украины должны сохраниться и при Трампе
Госдеп США. Иллюстративное ФОТО GETTY IMAGES

Двусторонние договоренности по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами будут закреплены таким образом, чтобы действовать независимо от личности американского президента.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: Отвечая на вопрос, изменится ли помощь Украине, если следующим президентом США станет Дональд Трамп, Миллер сказал, что такая поддержка будет закреплена в двусторонних договоренностях, которые будут действовать независимо от первого лица.

"Мы должны закрепить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство как здесь, в Соединенных Штатах, так и между нашими союзниками и партнерами, которые взяли на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины", – отметил он.

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Речние Госдепа напомнил, что администрация Джо Байдена ведет с Украиной переговоры о двусторонних обязательствах по безопасности, и добавил, что решение о поддержке Киева зависят и от Конгресса.

"Каждый раз, как мы просили у Конгресса выделить больше поддержки для правительства Украины, украинских военных и народа Украины, Конгресс всегда соглашался. И мы ожидаем, что так будет и в дальнейшем", – подчеркнул Миллер.

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Что этому предшествовало:

  • Украина 3 августа начала переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно двустороннего соглашения о предоставлении "гарантий безопасности" в рамках Совместной декларации о поддержке нашего государства.
  • Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.
  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что к совместной декларации о "гарантиях безопасности" для Украины в настоящее время присоединились уже 12 стран.

Темы: ТрампСШАУкраина
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