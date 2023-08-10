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У Києві сталася бійка зі стріляниною: є поранений

"Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 00:59
У Києві сталася бійка зі стріляниною: є поранений
Ілюстративне фото Getty Images

В Оболонському районі Києва 9 серпня між двома чоловіками сталася бійка, один із них застосував пістолет, потерпілого госпіталізовано.

Джерело: Поліція Києва у Facebook

Дослівно: "9 серпня до чергової частини Оболонського управління поліції зателефонував громадянин та повідомив, що на вулиці Йорданській він побачив двох чоловіків, між якими виникла бійка. Далі один з них дістав зброю і здійснив у бік потерпілого декілька пострілів, після чого втік з місця події.

На виклик направили наряд патрульної поліції, спецпризначенців полку №1, слідчо-оперативну групу та карету швидкої медичної допомоги.

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На місці події правоохоронці опитали свідків, а потерпілого передали лікарям, які його госпіталізували".

Деталі: Повідомляється, що правоохоронці встановили місцезнаходження порушника та доставили його до підрозділу поліції. У нього вилучено знаряддя злочину – попередньо це пістолет "Флобер".

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство).

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Теми: Київбійкаполіція
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