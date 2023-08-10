В Киеве произошла драка со стрельбой: есть раненый

В Оболонском районе Киева 9 августа между двумя мужчинами произошла драка, один из них применил пистолет, пострадавший госпитализирован.

Источник: Полиция Киева в Facebook

Дословно: "9 августа в дежурную часть Оболонского управления полиции позвонил гражданин и сообщил, что на улице Иорданской он увидел двух мужчин, между которыми возникла драка. Далее один из них достал оружие и произвел в сторону потерпевшего несколько выстрелов, после чего скрылся с места происшествия.

На вызов направили наряд патрульной полиции, спецназовцев полка №1, следственно-оперативную группу и карету скорой медицинской помощи.

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На месте происшествия правоохранители опросили свидетелей, а пострадавшего передали врачам, которые его госпитализировали".

Детали: Сообщается, что правоохранители установили местонахождение нарушителя и доставили его в подразделение полиции. У него изъято орудие преступления – предварительно это пистолет "Флобер".

Полицейские начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).