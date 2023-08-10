Байден обмежив американські інвестиції у технології Китаю

Президент США Джо Байден підписав указ про обмеження американських інвестицій у виробництво окремих видів технологій, пов’язаних з національною безпекою Китаю.

Джерело: повідомлення Мінфіну США

Деталі: Указ Байдена уповноважує міністра фінансів США регулювати американські інвестиції у "країни, що викликають занепокоєння", та в "організації, які займаються діяльністю, пов’язаною з чутливими технологіями, критичними для нацбезпеки".

Зазначається, що обмеження передусім стосуються секторів напівпровідників та мікроелектроніки, квантових інформаційних технологій та штучного інтелекту.

"Президент визначив Китайську Народну Республіку, включно зі Спеціальним адміністративним районом Гонконг і Спеціальним адміністративним районом Макао, як країну, що викликає занепокоєння", – наголошується в документі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що відповідний документ президент США планує підписати до середини серпня.