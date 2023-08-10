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Байден обмежив американські інвестиції у технології Китаю

"Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 02:43
Байден обмежив американські інвестиції у технології Китаю
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З TWITTER ДЖО БАЙДЕНА

Президент США Джо Байден підписав указ про обмеження американських інвестицій у виробництво окремих видів технологій, пов’язаних з національною безпекою Китаю.

Джерело: повідомлення Мінфіну США

Деталі: Указ Байдена уповноважує міністра фінансів США регулювати американські інвестиції у "країни, що викликають занепокоєння", та в "організації, які займаються діяльністю, пов’язаною з чутливими технологіями, критичними для нацбезпеки".

Зазначається, що обмеження передусім стосуються секторів напівпровідників та мікроелектроніки, квантових інформаційних технологій та штучного інтелекту.

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"Президент визначив Китайську Народну Республіку, включно зі Спеціальним адміністративним районом Гонконг і Спеціальним адміністративним районом Макао, як країну, що викликає занепокоєння", – наголошується в документі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що відповідний документ президент США планує підписати до середини серпня.

Теми: БайденСШАКитай
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