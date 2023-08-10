Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден ограничил американские инвестиции в технологии Китая

"Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 02:43
Байден ограничил американские инвестиции в технологии Китая
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ TWITTER ДЖО БАЙДЕНА

Президент США Джо Байден подписал указ об ограничении американских инвестиций в производство отдельных видов технологий, связанных с национальной безопасностью Китая.

Источник: сообщение Минфина США

Детали: Указ Байдена уполномочивает министра финансов США регулировать американские инвестиции в "страны, вызывающие беспокойство", и в "организации, которые занимаются деятельностью, связанной с чувствительными технологиями, критическими для нацбезопасности".

Отмечается, что ограничения прежде всего касаются секторов полупроводников и микроэлектроники, квантовых информационных технологий и искусственного интеллекта.

"Президент определил Китайскую Народную Республику, включая Специальный административный район Гонконг и Специальный административный район Макао, как страну, вызывающую беспокойство", – отмечается в документе.

Ранее СМИ сообщали, что соответствующий документ президент США планирует подписать до середины августа.

Темы: БайденСШАКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Байден
Politico пишет, что Байден попросит у Конгресса дополнительное финансирование для Украины
Байден "дал зеленый свет" обучению украинских пилотов на F-16 – Пентагон
Администрация Байдена готовит запрос на дополнительное финансирование для Украины – CNN
Последние новости
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
Все новости...
Реклама: