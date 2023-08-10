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У російському Домодєдово прогриміли вибухи – спалахнула сильна пожежа

"Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 03:05
У російському Домодєдово прогриміли вибухи – спалахнула сильна пожежа
Пожежа у російському Домодєдово. Фото з Telegram "Astra"

У російському місті Домодєдово Московської області вночі 10 серпня прогриміли вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа.

Джерело: російське видання "Astra" у Telegram, російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", російське пропагандистське видання "РИА Новости" у Telegram   

Деталі: Як повідомляє "Astra" з посиланням на слова очевидців, у Домодєдово прогриміли вибухи, після яких почалася пожежа.

Інформацію про сильну пожежу у Домодєдово підтверджують інші російські пабліки.

"РИА Новости" пише з посиланням на регіональне МНС, що у Домодєдово горить автосервіс на площі 1 тис. кв. м.

Російський Telegram-канал "Shot" стверджує, посилаючись на місцевих жителів, що причиною пожежі став вибух балонів з газом.

Теми: Росіяпожежавибух
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