У російському Домодєдово прогриміли вибухи – спалахнула сильна пожежа

Пожежа у російському Домодєдово. Фото з Telegram "Astra"

У російському місті Домодєдово Московської області вночі 10 серпня прогриміли вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа.

Джерело: російське видання "Astra" у Telegram, російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", російське пропагандистське видання "РИА Новости" у Telegram

Деталі: Як повідомляє "Astra" з посиланням на слова очевидців, у Домодєдово прогриміли вибухи, після яких почалася пожежа.

Інформацію про сильну пожежу у Домодєдово підтверджують інші російські пабліки.

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"РИА Новости" пише з посиланням на регіональне МНС, що у Домодєдово горить автосервіс на площі 1 тис. кв. м.

Російський Telegram-канал "Shot" стверджує, посилаючись на місцевих жителів, що причиною пожежі став вибух балонів з газом.