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В российском Домодедово прогремели взрывы – вспыхнул сильный пожар

"Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 03:05
В российском Домодедово прогремели взрывы – вспыхнул сильный пожар
Пожар в российском Домодедово. Фото из Telegram "Astra"

В российском городе Домодедово Московской области ночью 10 августа прогремели взрывы, после чего вспыхнул сильный пожар.

Источник: российское издание "Astra" в Telegram, российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", российское пропагандистское издание "РИА Новости" в Telegram

Детали: Как сообщает "Astra" со ссылкой на слова очевидцев, в Домодедово прогремели взрывы, после которых начался пожар.

Информацию о сильном пожаре в Домодедово подтверждают другие российские паблики.

"РИА Новости" пишет со ссылкой на региональное МЧС, что в Домодедово горит автосервис на площади 1 тыс. кв. м.

Российский Telegram-канал "Shot" утверждает, ссылаясь на местных жителей, что причиной пожара стал взрыв баллонов с газом.

Темы: Росcияпожарвзрыв
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