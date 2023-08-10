В российском Домодедово прогремели взрывы – вспыхнул сильный пожар
Четверг, 10 августа 2023, 03:05
В российском городе Домодедово Московской области ночью 10 августа прогремели взрывы, после чего вспыхнул сильный пожар.
Источник: российское издание "Astra" в Telegram, российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", российское пропагандистское издание "РИА Новости" в Telegram
Детали: Как сообщает "Astra" со ссылкой на слова очевидцев, в Домодедово прогремели взрывы, после которых начался пожар.
Информацию о сильном пожаре в Домодедово подтверждают другие российские паблики.
"РИА Новости" пишет со ссылкой на региональное МЧС, что в Домодедово горит автосервис на площади 1 тыс. кв. м.
Российский Telegram-канал "Shot" утверждает, ссылаясь на местных жителей, что причиной пожара стал взрыв баллонов с газом.