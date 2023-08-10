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В Еквадорі застрелили кандидата у президенти

"Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 07:52
В Еквадорі застрелили кандидата у президенти
Фернандо Вільявісенсіо. Фото: API

У столиці Еквадору Кіто під час передвиборчого мітингу застрелили кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо.

Джерело: еквадорська щоденна газета El Universo

Деталі: За словами очевидців, пише видання, вони почули, як пролунали постріли, після чого поранений Вільявісенсіо впав.

Загибель кандидата у президенти підтвердив його особистий друг, радник виборчої кампанії доктор Карлос Фігероа. Він розповів, що Вільявісенсіо був убитий трьома пострілами в голову.

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"Коли його оглянули, він вже не подавав ознак життя. Його відвезли до клініки, де пізніше підтвердили його смерть", – розповів Фігероа.

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Публикация от El Universo (@eluniversocom)

Генеральна прокуратура Еквадору повідомила, що в результаті нападу також було поранено дев'ять осіб, у тому числі кандидата в депутати і двох поліцейських.

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Поліція і прокуратура збирають докази на місці злочину і в медичному центрі, куди були доставлені постраждалі. Поліція розгорнула операцію з пошуку винних у скоєнні злочину.

Видання також пише, що ймовірний виконавець вбивства був важко поранений після перестрілки зі співробітниками служби безпеки, присутніми на місці події.

"Після затримання його спочатку доставили до суду Кіто, а звідти, вочевидь, перевезли до медичного центру, де карета швидкої допомоги засвідчила його смерть", – повідомила газета.

Теми: вбивствовибори
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