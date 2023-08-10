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В Эквадоре застрелили кандидата в президенты

"Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 07:52
В Эквадоре застрелили кандидата в президенты
Фернандо Вильявисенсио. Фото: API

В столице Эквадора Кито во время предвыборного митинга был застрелен кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.

Источник: эквадорская ежедневная газета El Universo

Детали: По словам очевидцев, пишет издание, они услышали, как раздались выстрелы, после чего раненый Вильявисенсио упал.

Гибель кандидата в президенты подтвердил его личный друг, советник избирательной кампании доктор Карлос Фигероа. Он рассказал, что Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову.

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"Когда его осмотрели, он уже не подавал признаков жизни. Его увезли в клинику, где позже подтвердили его смерть", – рассказал Фигероа.

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Публикация от El Universo (@eluniversocom)

Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что в результате нападения также были ранены девять человек, в том числе кандидат в депутаты и двое полицейских.

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Полиция и прокуратура собирают доказательства на месте преступления и в медицинском центре, куда были доставлены пострадавшие. Полиция развернула операцию по поиску виновных в совершении преступления.

Издание также пишет, что вероятный исполнитель убийства был тяжело ранен после перестрелки с сотрудниками службы безопасности, присутствовавшими на месте происшествия.

"После задержания его сначала доставили в суд Кито, а оттуда, очевидно, перевезли в медицинский центр, где карета скорой помощи подтвердила его смерть", – сообщила газета.

Темы: убийствовиборы
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