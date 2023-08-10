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На Львівщині люди отруїлися газами картоплі: 4 загиблих

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 10 серпня 2023, 09:46
На Львівщині люди отруїлися газами картоплі: 4 загиблих
фото: Pixabay

На Львівщині четверо людей загинули внаслідок отруєння газами, що накопичились в підвалі з картоплею.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники повідомляють, що 9 серпня в селі Повітно Львівського району в підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку отруїлись четверо людей.

Люди зайшли в підвальне приміщення будинку, де зберігалася картопля та, ймовірно, втратили свідомість через вдихання небезпечних газів. Серед загиблих – жінка, 1956 року народження та чоловіки 1952, 1978 та 1971 років народження.

Дослівно: "Така висока концентрація газів, ймовірно, могла виникнути через процес гниття картоплі, яка була в підвальному приміщенні. 

Під час розкладу органічних матеріалів, таких як картопля, виникають різні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні гази. Остаточні причини загибелі встановить слідство".

Теми: ДСНСЛьвівщинажертви
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