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На Львовщине люди отравились газами картошки: 4 погибших

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 10 августа 2023, 09:46
На Львовщине люди отравились газами картошки: 4 погибших
фото: Pixabay

На Львовщине четыре человека погибли в результате отравления газами, которые накопились в подвале с картофелем.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели сообщают, что 9 августа в селе Поветно Львовского района в подвальном помещении двухэтажного жилого дома отравились четыре человека.

Люди зашли в подвальное помещение дома, где хранился картофель и, вероятно, потеряли сознание из-за вдыхания опасных газов. Среди погибших - женщина, 1956 года рождения и мужчины 1952, 1978 и 1971 годов рождения.

Дословно: "Такая высокая концентрация газов, вероятно, могла возникнуть из-за процесса гниения картофеля, который был в подвальном помещении. 

Во время разложения органических материалов, таких как картофель, возникают различные химические реакции, которые могут выделять опасные газы. Окончательные причины гибели установит следствие".

Темы: ГСЧСЛьвовщинажертвы
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