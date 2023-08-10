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Розвідка Британії: VPN заважає Кремлю контролювати інфополе в РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 09:49
Розвідка Британії: VPN заважає Кремлю контролювати інфополе в РФ
Фото ілюстративне з pixabay.com

VPN дозволяє росіянам убезпечити себе та обійти цензуру в Росії − ймовірно, саме через це влада намагається закрити доступ до цієї технології, вважає розвідка Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 10 серпня

Дослівно розвідка: "VPN ймовірно є найбільшою проблемою для спроб російської влади встановити повний контроль за інформацією всередині країни. Окрім наростаючої технічної протидії, РФ також почала публічну інформаційну кампанію з метою відлякати громадян від VPN заявами про те, що вони нібито ставлять під загрозу свої персональні дані".

Деталі: Повідомляється, що протягом минулого тижня російська влада ймовірно посилила спроби закрити доступ до VPN, віртуальних приватних мереж, оскільки були численні повідомлення, що в деяких регіонах Росії найбільш популярні VPN стали недоступними. 

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Аналітики зазначають, що технології VPN дуже популярні в Росії, попри те, що ще з 2017 року оголошені незаконними. Вони дозволють користувачам зберігати приватність та обходити цензуру, зокрема отримувати доступ до альтернативних джерел інформації про війну і події у світі. 

Передісторія:

  • Раніше британська розвідка повідомила про рішення президента РФ Володимира Путіна надати у розпорядження Росгвардії важку зброю. Це може свідчити про те, що він розглядає цю структуру як одну з основних опор безпеки режиму.
  • Також розвідка констатувала, що морські дрони стають все вагомішим засобом протистояння України та Росії на морі. 

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Теми: Росіяінтернетцензурарозвідка
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