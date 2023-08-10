Верещук повідомила, що виїхати з окупованих територій можна через Сумщину і Білорусь
У Сумській і Волинській областях працюють два гуманітарні коридори, через які українські громадяни можуть потрапити до України.
Джерело: міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю Радіо Свобода
Пряма мова Верещук: "Колотилівка − Покровка (гуманітарний коридор на сумському напрямку − ред.) є маленький струмочок можливості, і люди їдуть. Не багато, не мало, але 150 осіб в день, в добу, в світловий день перетинає кордон. Але це тільки на в'їзд. У нас закриті кордони з Російською Федерацією на виїзд. Ми запускаємо своїх громадян, але, звичайно, ми не маємо жодної співпраці з ворогом і окупантом".
Деталі: Вона додала, що ще один гуманітарний коридор працює на Волині, на кордоні з Білоруссю. Люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій і їдуть через Білорусь, мають змогу потрапити в Україну через Доманове – Мокрани.
Верещук нагадала, що коридор на Сумщині деякий час не працював, бо росіяни перекрили можливість, але нещодавно він знову відновив роботу.
У найближчому до пункту перетину населеному пункті облаштували місце, де люди можуть тимчасово зупинитися − там є де поїсти, попити, привести себе в порядок, працює швидка допомога і безкоштовний автобус або маршрутка, які доставляють людей до міста Суми.
В обласному центрі, за словами Верещук, облаштували місце компактного поселення на 100 осіб, де можна переночувати. О 6:47 ранку відправляється потяг на Київ, де людей зустрічають, надають грошову допомогу і або поселяють на Київщині, або люди їдуть далі.
Передісторія:
- Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що, починаючи з лютого 2022 року, на територію України з різних напрямків, зокрема, і через закритий кордон з РФ та Білоруссю, повернулося понад 18 тисяч громадян України.
- За його словами, через ці пункти пропуску повертаються громадяни України з окупованих територій.