Верещук повідомила, що виїхати з окупованих територій можна через Сумщину і Білорусь

У Сумській і Волинській областях працюють два гуманітарні коридори, через які українські громадяни можуть потрапити до України.

Джерело: міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю Радіо Свобода

Пряма мова Верещук: "Колотилівка − Покровка (гуманітарний коридор на сумському напрямку − ред.) є маленький струмочок можливості, і люди їдуть. Не багато, не мало, але 150 осіб в день, в добу, в світловий день перетинає кордон. Але це тільки на в'їзд. У нас закриті кордони з Російською Федерацією на виїзд. Ми запускаємо своїх громадян, але, звичайно, ми не маємо жодної співпраці з ворогом і окупантом".

Деталі: Вона додала, що ще один гуманітарний коридор працює на Волині, на кордоні з Білоруссю. Люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій і їдуть через Білорусь, мають змогу потрапити в Україну через Доманове – Мокрани.

Верещук нагадала, що коридор на Сумщині деякий час не працював, бо росіяни перекрили можливість, але нещодавно він знову відновив роботу.

У найближчому до пункту перетину населеному пункті облаштували місце, де люди можуть тимчасово зупинитися − там є де поїсти, попити, привести себе в порядок, працює швидка допомога і безкоштовний автобус або маршрутка, які доставляють людей до міста Суми.

В обласному центрі, за словами Верещук, облаштували місце компактного поселення на 100 осіб, де можна переночувати. О 6:47 ранку відправляється потяг на Київ, де людей зустрічають, надають грошову допомогу і або поселяють на Київщині, або люди їдуть далі.

Передісторія: