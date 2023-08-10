Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Верещук повідомила, що виїхати з окупованих територій можна через Сумщину і Білорусь

Ірина БалачукЧетвер, 10 серпня 2023, 12:53
Верещук повідомила, що виїхати з окупованих територій можна через Сумщину і Білорусь
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

У Сумській і Волинській областях працюють два гуманітарні коридори, через які українські громадяни можуть потрапити до України.

Джерело: міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю Радіо Свобода

Пряма мова Верещук: "Колотилівка − Покровка (гуманітарний коридор на сумському напрямку − ред.) є маленький струмочок можливості, і люди їдуть. Не багато, не мало, але 150 осіб в день, в добу, в світловий день перетинає кордон. Але це тільки на в'їзд. У нас закриті кордони з Російською Федерацією на виїзд. Ми запускаємо своїх громадян, але, звичайно, ми не маємо жодної співпраці з ворогом і окупантом".

Деталі: Вона додала, що ще один гуманітарний коридор працює на Волині, на кордоні з Білоруссю. Люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій і їдуть через Білорусь, мають змогу потрапити в Україну через Доманове – Мокрани. 

Верещук нагадала, що коридор на Сумщині деякий час не працював, бо росіяни перекрили можливість, але нещодавно він знову відновив роботу.

У найближчому до пункту перетину населеному пункті облаштували місце, де люди можуть тимчасово зупинитися − там є де поїсти, попити, привести себе в порядок, працює швидка допомога і безкоштовний автобус або маршрутка, які доставляють людей до міста Суми.

В обласному центрі, за словами Верещук, облаштували місце компактного поселення на 100 осіб, де можна переночувати. О 6:47 ранку відправляється потяг на Київ, де людей зустрічають, надають грошову допомогу і або поселяють на Київщині, або люди їдуть далі.

Передісторія:

  • Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що, починаючи з лютого 2022 року, на територію України з різних напрямків, зокрема, і через закритий кордон з РФ та Білоруссю, повернулося понад 18 тисяч громадян України.
  • За його словами, через ці пункти пропуску повертаються громадяни України з окупованих територій.

Теми: Верещукокупаціяевакуаціяпереселенці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Усі новини...
Верещук
Верещук обурилася дискусії щодо того, брати чи ні паспорти РФ в окупації: Що і кому не зрозуміло?
Лубінець посперечався з Верещук щодо паспортів РФ від окупантів
Верещук пропонує спосіб повернути всіх дітей-сиріт: на кордоні РФ з ЄС
Останні новини
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
Усі новини...
Реклама: