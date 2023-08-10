Верещук сообщила, через какие пункты украинцы могут въехать из России и Беларуси

В Сумской и Волынской областях работают два гуманитарных коридора, через которые украинские граждане могут попасть в Украину.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью Радио Свобода

Прямая речь Верещук: "Колотиловка − Покровка (гуманитарный коридор на сумском направлении − ред.) это маленький ручеек возможности, и люди едут. Не много, не мало, но 150 человек в день, в сутки, в световой день пересекает границу. Но это только на въезд. У нас закрыты границы с Российской Федерацией на выезд. Мы запускаем своих граждан, но, конечно, мы не имеем никакого сотрудничества с врагом и оккупантом".

Детали: Она добавила, что еще один гуманитарный коридор работает на Волыни, на границе с Беларусью. Люди, которые выезжают с временно оккупированных территорий и едут через Беларусь, могут попасть в Украину через Доманово − Мокраны.

Верещук напомнила, что коридор на Сумщине некоторое время не работал, потому что россияне перекрыли такую возможность, но недавно он снова возобновил работу.

В ближайшем к пункту пересечения населенном пункте, обустроили место, где люди могут временно остановиться − там есть где поесть, попить, привести себя в порядок, работает скорая помощь и бесплатный автобус или маршрутка, которые доставляют людей в город Сумы.

В областном центре, по словам Верещук, обустроили место компактного поселения на 100 человек, где можно переночевать. В 6:47 утра отправляется поезд на Киев, где людей встречают, предоставляют денежную помощь и либо поселяют на Киевщине, либо люди едут дальше.

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