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Кулеба: Переговори з Путіним неможливі, з Росією – після виведення військ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 15:34
Кулеба: Переговори з Путіним неможливі, з Росією – після виведення військ
Дмитро Кулеба, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде готова вести перемовини з Росією, коли війська агресора залишать Україну, але не з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: інтерв’ю Кулеби італійському Corriere della Sera, яке наводить "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми можемо вести переговори з Росією після виведення їхніх військ із наших земель, але не з Путіним. Ця мета може бути досягнута за допомогою міксу війни та дипломатії. Наші генерали займаються першим, їхнє завдання спонукати росіян до відступу і переконати, що краще говорити, ніж воювати".

Деталі: Водночас Кулеба наголосив, що переговори з нинішнім російським президентом Владіміром Путіним неможливі.

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Він зазначив, що вести переговори з Путіним неможливо, тому що той скоїв надто багато злочинів. 

"Є й інші дипломатичні способи вести справи опосередковано. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна й Зеленського за одним столом", – підкреслив український міністр.

Що було раніше: Після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про зустріч у Саудівській Аравії читайте у статті "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни

Теми: Кулеба ДмитроУкраїнаРосіявійна
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