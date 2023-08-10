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Кулеба: Переговоры с Путиным невозможны, с Россией - после вывода войск

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 15:34
Кулеба: Переговоры с Путиным невозможны, с Россией - после вывода войск
Дмитрий Кулеба, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией, когда войска агрессора покинут Украину, но не с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: интервью Кулебы итальянскому Corriere della Sera, которое приводит "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с Путиным. Эта цель может быть достигнута с помощью микса войны и дипломатии. Наши генералы занимаются первым, их задача побудить россиян к отступлению и убедить, что лучше говорить, чем воевать".

Детали: В то же время Кулеба подчеркнул, что переговоры с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным невозможны.

Он отметил, что вести переговоры с Путиным невозможно, потому что тот совершил слишком много преступлений.

"Есть и другие дипломатические способы вести дела опосредованно. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", – подчеркнул глава МИД Украины.

Что предшествовало: После встречи в Саудовской Аравии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России.

Подробнее о встрече в Саудовской Аравии читайте в статье "ЕвроПравды": Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны

Темы: Кулеба ДмитрийУкраинаРосcиявойна
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